Новости часа: россиянам не понадобилась экстренная медпомощь во время эвакуации из Газы

Экстренная медицинская помощь россиянам, эвакуированным из сектора Газа, во время перелета из Каира в Москву не понадобилась. Об этом заявил помощник главы МЧС России Александр Коровин.

Свыше 7 тысяч человек стали участниками концерта в честь Дня первокурсника, который прошел в Москве для студентов колледжей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки.

Московский юношеский фестиваль казачьей культуры пройдет в столице 17 ноября, отметили в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.