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13 ноября, 23:00

Политика

Новости часа: первых эвакуированных из Газы россиян доставили спецбортом в Москву

Новости часа: первых эвакуированных из Газы россиян доставили спецбортом в Москву

В ГД предложили лишить депутатских мандатов за прогулы

Путин заявил о попытках раскола российского общества извне

Российские военные заняли стратегическую высоту под Авдеевкой

В палате представителей конгресса США с четвертой попытки выбрали спикера

Украина стала направлять блогеров в зону проведения СВО

Российские танки уничтожили пункт ВСУ на артемовском направлении

Минобороны РФ показало работу саперов на купянском направлении

Российские военные продвинулись на авдеевском направлении

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств

Спецборт с 70 россиянами, эвакуированными из сектора Газа, приземлился в Москве, сообщает МЧС России.

На улице Героев Панфиловцев восстановлено движение трамваев маршрута №6. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в октябре в столице началось переселение почти 2,5 тысяч человек по программе реновации.

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