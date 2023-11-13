Новости часа: первых эвакуированных из Газы россиян доставили спецбортом в Москву

Спецборт с 70 россиянами, эвакуированными из сектора Газа, приземлился в Москве, сообщает МЧС России.

На улице Героев Панфиловцев восстановлено движение трамваев маршрута №6. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в октябре в столице началось переселение почти 2,5 тысяч человек по программе реновации.