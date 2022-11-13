Киев испытывал наркосодержащие назальные анальгетики в Рубежном

Киев в Рубежном испытывал наркосодержащие назальные анальгетики. Их разработали для военных НАТО, сообщил источник РИА Новости.

Ранее в Минобороны рассказали, что в медцентре в ЛНР нашли доказательства того, что на Украине несколько лет проводили испытания препаратов с опасными побочными эффектами. При этом вещества нигде официально не регистрировались, но использовались для военных нужд Киева.

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