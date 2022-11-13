Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:30

Политика

США и НАТО пытаются сделать Азиатско-Тихоокеанский регион своей сферой влияния – Лавров

США и НАТО пытаются сделать Азиатско-Тихоокеанский регион своей сферой влияния – Лавров

Российские военные уничтожили батарею американских гаубиц в Харьковской области

Путин обсудил с президентом Ирана наращивание взаимодействия

Новая Каховка подверглась обстрелу со стороны ВСУ

Добровольцы в зоне СВО получат статус ветеранов боевых действий

Россия продолжит возвращение своих исконных земель – Медведев

Самолеты ВКС России проходят плановое обслуживание и проверки

ВС РФ уничтожили более 80 иностранных наемников на южно-донецком направлении

ВС РФ подавили батарею артиллерии США в Харьковской области

Политологи оценили итоги выборов в конгресс США

США и НАТО пытаются сделать Азиатско-Тихоокеанский регион своей сферой влияния. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите.

Глава МИД также отметил, что США и ряд западных стран настаивали на включении в совместное заявление по итогам саммита неприемлемые оценки ситуации вокруг Украины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика