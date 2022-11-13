США и НАТО пытаются сделать Азиатско-Тихоокеанский регион своей сферой влияния – Лавров

США и НАТО пытаются сделать Азиатско-Тихоокеанский регион своей сферой влияния. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите.

Глава МИД также отметил, что США и ряд западных стран настаивали на включении в совместное заявление по итогам саммита неприемлемые оценки ситуации вокруг Украины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.