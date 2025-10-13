Форма поиска по сайту

Новости

Новости

13 октября, 21:15

Политика

В Египте начался "саммит мира" по случаю прекращения огня в Газе

В Египте начался саммит по прекращению огня в секторе Газа. В нем участвуют лидеры более 20 стран. Главным гостем стал президент США Дональд Трамп, который подписал договор о прекращении конфликта и назвал данную мировую сделку "крупнейшей и самой сложной".

Палестинцы, освобожденные из израильских тюрем, прибыли в города Хан-Юнис и Рамалла. Согласно плану Трампа, власти Израиля должны освободить около 2 тысяч человек, включая 250 заключенных, приговоренных к пожизненным срокам.

В парламенте Франции зарегистрировали вторую резолюцию о недоверии правительству. Ее выдвинули правые партии, включая "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Голосование в поддержку резолюции может состояться 16 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политика

