Новости мира: вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в секторе Газа
Вторая группа израильских заложников из 13 человек передана Красному Кресту в секторе Газа. В их числе должен находиться уроженец Донбасса Максим Харкин. Информацию о его освобождении подтвердило посольство Израиля.
Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в секторе Газа. Выступление американского лидера транслировали на сайте Белого дома.
Вместе с тем 13 октября состоится саммит по прекращению войны. Он пройдет в Шарм-эш-Шейхе. На мероприятие приглашены лидеры 20 стран.
Число погибших в результате наводнений и оползней в Мексике возросло до 47 человек, сообщили в министерстве безопасности и защиты граждан страны. Последствия стихийного бедствия ликвидируют более 5 тысяч военных и спасателей. Сильные сезонные осадки затронули весь регион центральной Америки.
