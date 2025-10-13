Форма поиска по сайту

Новости

Новости

13 октября, 11:30

Политика

Новости мира: вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в секторе Газа

Новости мира: вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в секторе Газа

Российская армия продвинулись вглубь украинской обороны в зоне СВО

В России могут ограничить количество домашних питомцев в квартире

В РФ доработают закон об оказании психологической помощи при расторжении брака

В Госдуме предложили перекрасить хрущевки в яркие цвета

В РФ могут обязать управляющие компании собирать деньги на капремонт домов

Новости мира: Трамп объявил о завершении конфликта в секторе Газа

Новости мира: спецпосланник США прибыл в сектор Газа для проверки режима прекращения огня

Новости мира: вертолет рухнул на пляже в Калифорнии

Госдума предложила ввести обязательную примирительную процедуру при разводе

Вторая группа израильских заложников из 13 человек передана Красному Кресту в секторе Газа. В их числе должен находиться уроженец Донбасса Максим Харкин. Информацию о его освобождении подтвердило посольство Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в секторе Газа. Выступление американского лидера транслировали на сайте Белого дома.

Вместе с тем 13 октября состоится саммит по прекращению войны. Он пройдет в Шарм-эш-Шейхе. На мероприятие приглашены лидеры 20 стран.

Число погибших в результате наводнений и оползней в Мексике возросло до 47 человек, сообщили в министерстве безопасности и защиты граждан страны. Последствия стихийного бедствия ликвидируют более 5 тысяч военных и спасателей. Сильные сезонные осадки затронули весь регион центральной Америки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван Евдокимов

