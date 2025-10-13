Новости мира: вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в секторе Газа

Вторая группа израильских заложников из 13 человек передана Красному Кресту в секторе Газа. В их числе должен находиться уроженец Донбасса Максим Харкин. Информацию о его освобождении подтвердило посольство Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в секторе Газа. Выступление американского лидера транслировали на сайте Белого дома.

Вместе с тем 13 октября состоится саммит по прекращению войны. Он пройдет в Шарм-эш-Шейхе. На мероприятие приглашены лидеры 20 стран.

Число погибших в результате наводнений и оползней в Мексике возросло до 47 человек, сообщили в министерстве безопасности и защиты граждан страны. Последствия стихийного бедствия ликвидируют более 5 тысяч военных и спасателей. Сильные сезонные осадки затронули весь регион центральной Америки.

