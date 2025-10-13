Российская армия продвинулись вглубь украинской обороны в зоне СВО

Подразделения группировки "Восток" продвинулись вглубь украинской обороны, сообщили в Минобороны России. Группировки "Запад", "Центр" и "Южная" за сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили свои позиции в зоне СВО.

По словам военного эксперта Олега Иванова, бои продолжаются на нескольких направлениях, основным остается Добропольское – к северу от Покровска. Специалист отметил, что там идут встречные сражения, имеющие стратегическое значение, так как направление ведет в тыл населенных пунктов Донецкой Народной Республики, остающихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.