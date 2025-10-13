Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 11:30

Политика

Российская армия продвинулись вглубь украинской обороны в зоне СВО

Российская армия продвинулись вглубь украинской обороны в зоне СВО

В России могут ограничить количество домашних питомцев в квартире

В РФ доработают закон об оказании психологической помощи при расторжении брака

В Госдуме предложили перекрасить хрущевки в яркие цвета

В РФ могут обязать управляющие компании собирать деньги на капремонт домов

Новости мира: Трамп объявил о завершении конфликта в секторе Газа

Новости мира: спецпосланник США прибыл в сектор Газа для проверки режима прекращения огня

Новости мира: вертолет рухнул на пляже в Калифорнии

Госдума предложила ввести обязательную примирительную процедуру при разводе

Новости мира: массовые протесты с требованием отставки Макрона прошли во Франции

Подразделения группировки "Восток" продвинулись вглубь украинской обороны, сообщили в Минобороны России. Группировки "Запад", "Центр" и "Южная" за сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили свои позиции в зоне СВО.

По словам военного эксперта Олега Иванова, бои продолжаются на нескольких направлениях, основным остается Добропольское – к северу от Покровска. Специалист отметил, что там идут встречные сражения, имеющие стратегическое значение, так как направление ведет в тыл населенных пунктов Донецкой Народной Республики, остающихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика