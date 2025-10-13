В РФ доработают закон об оказании психологической помощи при расторжении брака

В России решили доработать закон об оказании психологической помощи при расторжении брака. Специалисты помогут супругам разобраться в отношениях, обидах и претензиях, а также обрести гармонию и согласие.

Вместе с тем в Москве уже более 6 лет действует служба медиации. Свыше 70% пар с помощью столичных специалистов смогли обойтись без судебных разбирательств и решить, с кем останутся дети и как разделить имущество. При этом многим удалось сохранить брак.

