13 октября, 07:45

В РФ доработают закон об оказании психологической помощи при расторжении брака

В России решили доработать закон об оказании психологической помощи при расторжении брака. Специалисты помогут супругам разобраться в отношениях, обидах и претензиях, а также обрести гармонию и согласие.

Вместе с тем в Москве уже более 6 лет действует служба медиации. Свыше 70% пар с помощью столичных специалистов смогли обойтись без судебных разбирательств и решить, с кем останутся дети и как разделить имущество. При этом многим удалось сохранить брак.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

