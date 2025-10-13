В Госдуме предложили перекрасить хрущевки в яркие цвета

В Госдуме рассматривают инициативу по перекрашиванию хрущевок в яркие тона. Согласно идее, это снизит уровень стресса и улучшит настроение жителей.

При этом в Москве уже принята такая практика. В ее рамках строители устанавливают утеплитель из минераловатных плит, а также современные прочные блоки из фиброцемента. Подобная методика ремонта позволяет сделать обновленный дом не только ярким, но и более энергоэффективным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.