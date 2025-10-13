Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 07:30

Политика

В Госдуме предложили перекрасить хрущевки в яркие цвета

В Госдуме предложили перекрасить хрущевки в яркие цвета

В РФ могут обязать управляющие компании собирать деньги на капремонт домов

Новости мира: Трамп объявил о завершении конфликта в секторе Газа

Новости мира: спецпосланник США прибыл в сектор Газа для проверки режима прекращения огня

Новости мира: вертолет рухнул на пляже в Калифорнии

Госдума предложила ввести обязательную примирительную процедуру при разводе

Новости мира: массовые протесты с требованием отставки Макрона прошли во Франции

В Госдуме подтвердили запрет на публикацию персональных данных должников за ЖКХ

Расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ

Новости мира: палестинцы вернутся в сектор Газа после соглашения о прекращении огня

В Госдуме рассматривают инициативу по перекрашиванию хрущевок в яркие тона. Согласно идее, это снизит уровень стресса и улучшит настроение жителей.

При этом в Москве уже принята такая практика. В ее рамках строители устанавливают утеплитель из минераловатных плит, а также современные прочные блоки из фиброцемента. Подобная методика ремонта позволяет сделать обновленный дом не только ярким, но и более энергоэффективным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика