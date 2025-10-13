Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 07:15

Политика

Новости мира: Трамп объявил о завершении конфликта в секторе Газа

Новости мира: Трамп объявил о завершении конфликта в секторе Газа

Новости мира: спецпосланник США прибыл в сектор Газа для проверки режима прекращения огня

Новости мира: вертолет рухнул на пляже в Калифорнии

Госдума предложила ввести обязательную примирительную процедуру при разводе

Новости мира: массовые протесты с требованием отставки Макрона прошли во Франции

В Госдуме подтвердили запрет на публикацию персональных данных должников за ЖКХ

Расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ

Новости мира: палестинцы вернутся в сектор Газа после соглашения о прекращении огня

В России могут создать платформу для бесплатного обмена детскими вещами

ВС РФ нанесли массированный удар по ВСУ в Днепропетровской области

Президент США Дональд Трамп объявил о завершении конфликта в секторе Газа. Выступление главы страны транслировалось на сайте Белого дома. Мирный план Трампа включает освобождение израильских заложников, которые находятся в плену два года.

В Тбилиси прошла акция протеста. Митингующие прошли пешком по проспекту Руставели и дошли до парламента Грузии. При этом акция прошла мирно. Однако неделю назад протестующие ворвались во двор резиденции президента страны, пробив железные заграждения. Спецназ тогда применил против них перцовый спрей.

Во Франции начал разгораться скандал из-за нового правительства, которое еще не начало работу. Ему уже пообещали вотум недоверия. О готовности внести резолюцию заявила лидер фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Она потребовала провести парламентские выборы, чтобы французский народ сам выбрал новое большинство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика