Новости мира: Трамп объявил о завершении конфликта в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп объявил о завершении конфликта в секторе Газа. Выступление главы страны транслировалось на сайте Белого дома. Мирный план Трампа включает освобождение израильских заложников, которые находятся в плену два года.

В Тбилиси прошла акция протеста. Митингующие прошли пешком по проспекту Руставели и дошли до парламента Грузии. При этом акция прошла мирно. Однако неделю назад протестующие ворвались во двор резиденции президента страны, пробив железные заграждения. Спецназ тогда применил против них перцовый спрей.

Во Франции начал разгораться скандал из-за нового правительства, которое еще не начало работу. Ему уже пообещали вотум недоверия. О готовности внести резолюцию заявила лидер фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Она потребовала провести парламентские выборы, чтобы французский народ сам выбрал новое большинство.

