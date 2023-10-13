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13 октября, 21:15

Политика

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Путин усомнился в том, что Украина поставляла оружие в Палестину

Путин заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной атаке

ВС РФ отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении

Москвичи продолжают нести цветы к зданию посольства Израиля

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ВС РФ нанесли удары по местам дислокации двух бригад ВСУ на купянском направлении

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Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине.

ВСУ за неделю потеряли более 5 тысяч бойцов убитыми и ранеными, а также три сотни единиц техники, не считая беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным министерства, за неделю российская армия отразила сотню атак на всех направлениях. На южнодонецком направлении ВС РФ удалось улучшить положение по переднему краю. Подробнее об итогах недели на нескольких направлениях в зоне СВО – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Фоменко
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