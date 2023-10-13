Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине.

ВСУ за неделю потеряли более 5 тысяч бойцов убитыми и ранеными, а также три сотни единиц техники, не считая беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным министерства, за неделю российская армия отразила сотню атак на всех направлениях. На южнодонецком направлении ВС РФ удалось улучшить положение по переднему краю. Подробнее об итогах недели на нескольких направлениях в зоне СВО – в эфире телеканала Москва 24.