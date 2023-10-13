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13 октября, 11:30

Политика

Военные эксперты предсказали появление новых проблем в обеспечении оружием ВСУ

Военные эксперты предсказали появление новых проблем в обеспечении оружием ВСУ

ВС РФ нанесли удары по местам дислокации двух бригад ВСУ на купянском направлении

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Некоторые украинские солдаты добровольно сдаются в плен российским бойцам и рассказывают о проблемах, которые их к этому подталкивают. Военные жалуются на пренебрежительное отношение со стороны руководства и отсутствие снарядов, чтобы вести бой.

Западные СМИ сообщают о нарастающем в Пентагоне волнении: Вашингтон участвует сразу в двух зарубежных вооруженных конфликтах. В случае если израильская армия начнет наземную операцию в секторе Газа, ей, по словам военных экспертов, потребуются те же самые снаряды, поставку которых просит президент Украины Владимир Зеленский. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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