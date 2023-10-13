Военные эксперты предсказали появление новых проблем в обеспечении оружием ВСУ

Некоторые украинские солдаты добровольно сдаются в плен российским бойцам и рассказывают о проблемах, которые их к этому подталкивают. Военные жалуются на пренебрежительное отношение со стороны руководства и отсутствие снарядов, чтобы вести бой.

Западные СМИ сообщают о нарастающем в Пентагоне волнении: Вашингтон участвует сразу в двух зарубежных вооруженных конфликтах. В случае если израильская армия начнет наземную операцию в секторе Газа, ей, по словам военных экспертов, потребуются те же самые снаряды, поставку которых просит президент Украины Владимир Зеленский. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.