Военные РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ из ракетного комплекса "Фагот"

Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ из противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Замаскированные в лесу позиции обнаружили разведчики РФ.

Боевой расчет прибыл на огневую позицию, где уже находилась пусковая установка. Десантники привели ее в боевое положение и нанесли удар управляемой ракетой по наблюдательному пункту и военной технике украинской армии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.