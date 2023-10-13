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13 октября, 09:15

Политика

Военные РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ из ракетного комплекса "Фагот"

Военные РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ из ракетного комплекса "Фагот"

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Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ из противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Замаскированные в лесу позиции обнаружили разведчики РФ.

Боевой расчет прибыл на огневую позицию, где уже находилась пусковая установка. Десантники привели ее в боевое положение и нанесли удар управляемой ракетой по наблюдательному пункту и военной технике украинской армии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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