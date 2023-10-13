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13 октября, 08:15

Политика

Военные РФ уничтожили укрепленные позиции механизированной бригады ВСУ у Купянска

Военные РФ уничтожили укрепленные позиции механизированной бригады ВСУ у Купянска

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Российские артиллеристы уничтожили укрепленные позиции механизированной бригады ВСУ у Купянска. По ним отработали из самоходных минометов "Тюльпан".

Мины калибром 240 миллиметров способны пробить самые мощные фортификационные сооружения, в том числе бетонированные командные пункты, огневые точки и блиндажи. Бьют из "Тюльпанов" по артиллерийским батареям и бронетехнике ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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