Военные РФ уничтожили укрепленные позиции механизированной бригады ВСУ у Купянска

Российские артиллеристы уничтожили укрепленные позиции механизированной бригады ВСУ у Купянска. По ним отработали из самоходных минометов "Тюльпан".

Мины калибром 240 миллиметров способны пробить самые мощные фортификационные сооружения, в том числе бетонированные командные пункты, огневые точки и блиндажи. Бьют из "Тюльпанов" по артиллерийским батареям и бронетехнике ВСУ.

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