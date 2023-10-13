Власти РФ предоставят кредиты другим странам на 1,4 трлн рублей до 2026 года

Россия в 2024 году предоставит дружественным странам кредиты почли на полтриллиона рублей. К 2026 году эта сумма займов достигнет почти полутора триллиона. Такие цифры указаны в пояснении к бюджету страны.

Больше всего средств направят Белоруссии, Бангладеш, Индии и Вьетнаму. Кредиты нужны для обеспечения российского экспорта и для завершения больших проектов, таких как строительство атомных электростанций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.