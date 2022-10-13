Новости часа: Песков сообщил, что газовый хаб будет совместно прорабатываться РФ и Турцией

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Турецкий поток" не может быть заменой "Северному", но создание хаба будет проработано. О данном решении сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вузам РФ поручено не менее двух раз в год проводить тренировки на случай терактов. О такой мере заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В ВОЗ ожидают продолжения распространения коронавирусной инфекции в мире. Об этом сообщил гендиректор организации.