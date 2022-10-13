Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13 октября, 18:30

Политика

Новости часа: Песков сообщил, что газовый хаб будет совместно прорабатываться РФ и Турцией

Новости часа: Песков сообщил, что газовый хаб будет совместно прорабатываться РФ и Турцией

Путин и Эрдоган поручили проработать создание газового хаба в Турции – Песков

Новости часа: МО РФ сообщило о возвращении из плена 20 российских военных

Новости часа: глава СК поручил завести уголовное дело по факту обстрела Белгорода

Военный объект во Львовской области поврежден ракетными ударами – СМИ

Новости часа: Песков прокомментировал положение ЕС после терактов на "Северных потоках"

Российские военные отбили все атаки ВСУ в Харьковской области и ЛНР – МО РФ

МО РФ сообщило о возвращении из украинского плена 20 военных

Двадцать российских военных возвращены с подконтрольных Киеву территорий Украины — МО РФ

Новости часа: Песков прокомментировал встречу президентов Турции и РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Турецкий поток" не может быть заменой "Северному", но создание хаба будет проработано. О данном решении сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вузам РФ поручено не менее двух раз в год проводить тренировки на случай терактов. О такой мере заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В ВОЗ ожидают продолжения распространения коронавирусной инфекции в мире. Об этом сообщил гендиректор организации.

Читайте также
политикаобществобезопасностьза рубежомвидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика