Новости часа: МО РФ сообщило о возвращении из плена 20 российских военных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МО РФ сообщило о возвращении из плена 20 российских военных. Их вернули с подконтрольных Киеву территорий в результате переговоров.

Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины. Об этом сообщили в СМИ.

Работы по восстановлению пролетов Крымского моста ведут круглосуточно. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.