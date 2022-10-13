Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13 октября, 18:00

Политика

Новости часа: МО РФ сообщило о возвращении из плена 20 российских военных

Новости часа: МО РФ сообщило о возвращении из плена 20 российских военных

Новости часа: глава СК поручил завести уголовное дело по факту обстрела Белгорода

Военный объект во Львовской области поврежден ракетными ударами – СМИ

Новости часа: Песков прокомментировал положение ЕС после терактов на "Северных потоках"

Российские военные отбили все атаки ВСУ в Харьковской области и ЛНР – МО РФ

МО РФ сообщило о возвращении из украинского плена 20 военных

Двадцать российских военных возвращены с подконтрольных Киеву территорий Украины — МО РФ

Новости часа: Песков прокомментировал встречу президентов Турции и РФ

Минобороны РФ заявило о попытках ВСУ атаковать села под Харьковом

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники противника в Херсонской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МО РФ сообщило о возвращении из плена 20 российских военных. Их вернули с подконтрольных Киеву территорий в результате переговоров.

Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины. Об этом сообщили в СМИ.

Работы по восстановлению пролетов Крымского моста ведут круглосуточно. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Читайте также
политиказа рубежомпроисшествиярегионывидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика