13 октября, 18:00Политика
Новости часа: МО РФ сообщило о возвращении из плена 20 российских военных
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МО РФ сообщило о возвращении из плена 20 российских военных. Их вернули с подконтрольных Киеву территорий в результате переговоров.
Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины. Об этом сообщили в СМИ.
Работы по восстановлению пролетов Крымского моста ведут круглосуточно. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.