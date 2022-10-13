Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13 октября, 15:45

Политика

Двадцать российских военных возвращены с подконтрольных Киеву территорий Украины — МО РФ

Двадцать российских военных возвращены с подконтрольных Киеву территорий Украины — МО РФ

Новости часа: Песков прокомментировал встречу президентов Турции и РФ

Минобороны РФ заявило о попытках ВСУ атаковать села под Харьковом

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники противника в Херсонской области

В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух самолетов ВСУ за сутки

Путин заявил, что поставки газа в Турцию идут в полном объеме

Путин провел встречу с эмиром Катара в Астане

Новости часа: СМИ сообщили о 8 взрывах в Белгороде

Группировка войск ДНР и ЛНР освободила два населенных пункта неподалеку от города Бахмут

Атака украинских военных в Херсонской области закончилась провалом – МО РФ

В Минобороны РФ заявили, что 20 российских военных в результате переговоров были возвращены с подконтрольных Киеву территорий Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Читайте также
Сюжет: Ситуация в Донбассе
политикавидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика