Новости часа: Песков прокомментировал встречу президентов Турции и РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Путин и Эрдоган не обсуждали тему российско-украинского урегулирования на встрече в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Москва увеличила число адресов для подачи заявлений на соцпомощь семьям мобилизованных. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Решений допустить Россию к расследованию по "Северным потокам" до сих пор нет. О ситуации сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.