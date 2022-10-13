13 октября, 15:30Политика
Новости часа: Песков прокомментировал встречу президентов Турции и РФ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Путин и Эрдоган не обсуждали тему российско-украинского урегулирования на встрече в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Москва увеличила число адресов для подачи заявлений на соцпомощь семьям мобилизованных. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Решений допустить Россию к расследованию по "Северным потокам" до сих пор нет. О ситуации сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.