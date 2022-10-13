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Новости

13 октября, 15:30

Политика

Новости часа: Песков прокомментировал встречу президентов Турции и РФ

Новости часа: Песков прокомментировал встречу президентов Турции и РФ

Минобороны РФ заявило о попытках ВСУ атаковать села под Харьковом

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники противника в Херсонской области

В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух самолетов ВСУ за сутки

Путин заявил, что поставки газа в Турцию идут в полном объеме

Путин провел встречу с эмиром Катара в Астане

Новости часа: СМИ сообщили о 8 взрывах в Белгороде

Группировка войск ДНР и ЛНР освободила два населенных пункта неподалеку от города Бахмут

Атака украинских военных в Херсонской области закончилась провалом – МО РФ

СК заявил, что свыше 400 боевиков "Азова" доставили с конца сентября в разные СИЗО РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Путин и Эрдоган не обсуждали тему российско-украинского урегулирования на встрече в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Москва увеличила число адресов для подачи заявлений на соцпомощь семьям мобилизованных. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Решений допустить Россию к расследованию по "Северным потокам" до сих пор нет. О ситуации сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

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