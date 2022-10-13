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Новости

13 октября, 14:30

Политика

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники противника в Херсонской области

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники противника в Херсонской области

В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух самолетов ВСУ за сутки

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Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники противника в Херсонской области. Украинские формирования на танках и БМП атаковали позиции российских десантников. Подразделения ВДВ заранее получили разведданные с беспилотников и заняли скрытые огневые позиции.

В ходе боя ВСУ потеряли четыре танка и пять боевых машин пехоты. Подробнее о ходе СВО – в эфире телеканала Москва 24.

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