Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники противника в Херсонской области. Украинские формирования на танках и БМП атаковали позиции российских десантников. Подразделения ВДВ заранее получили разведданные с беспилотников и заняли скрытые огневые позиции.

В ходе боя ВСУ потеряли четыре танка и пять боевых машин пехоты. Подробнее о ходе СВО – в эфире телеканала Москва 24.