Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:30

Политика

В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух самолетов ВСУ за сутки

В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух самолетов ВСУ за сутки

Путин заявил, что поставки газа в Турцию идут в полном объеме

Путин провел встречу с эмиром Катара в Астане

Новости часа: СМИ сообщили о 8 взрывах в Белгороде

Группировка войск ДНР и ЛНР освободила два населенных пункта неподалеку от города Бахмут

Атака украинских военных в Херсонской области закончилась провалом – МО РФ

СК заявил, что свыше 400 боевиков "Азова" доставили с конца сентября в разные СИЗО РФ

Запад применил дипломатический террор, чтобы в ГА ООН приняли резолюцию против РФ – Лавров

Владимир Путин провел встречу с эмиром Катара

Путин на встрече с эмиром Катара заявил, что будет рад видеть его в РФ

За сутки СВО были сбиты два украинских боевых самолета – Миг-29 и Су-27. В Минобороны также сообщили об уничтожении 12 беспилотников.

В военном ведомстве заявили, что истребительная авиация ВКС РФ в Днепропетровской области сбила Миг-29 ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Читайте также
Сюжет: Ситуация в Донбассе
политикабезопасностьвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика