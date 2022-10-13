В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух самолетов ВСУ за сутки

За сутки СВО были сбиты два украинских боевых самолета – Миг-29 и Су-27. В Минобороны также сообщили об уничтожении 12 беспилотников.

В военном ведомстве заявили, что истребительная авиация ВКС РФ в Днепропетровской области сбила Миг-29 ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.