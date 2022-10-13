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13:15

Политика

Группировка войск ДНР и ЛНР освободила два населенных пункта неподалеку от города Бахмут

Группировка войск ДНР и ЛНР освободила два населенных пункта неподалеку от города Бахмут

Атака украинских военных в Херсонской области закончилась провалом – МО РФ

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Группировка войск ДНР и ЛНР освободила Опытное и Иванград – штаб ДНР

В штабе Донецкой народной республики сообщили, что группировка войск ДНР и ЛНР освободила Опытное и Иванград. Это населенные пункты неподалеку от города Бахмут.

А Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники противника в Херсонской области. Украинские формирования на танках и БМП атаковали позиции российских десантников. Подразделения ВДВ заранее получили разведданные с беспилотников, заняли скрытые огневые позиции и открыли встречный огонь. В ходе боя ВСУ потеряли четыре танка и пять боевых машин пехоты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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