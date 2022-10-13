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Политика

Военный историк прокомментировал состояние украинской энергетики после ударов РФ

Военный историк прокомментировал состояние украинской энергетики после ударов РФ

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Массированный удар вооруженных сил России подорвал украинскую энергосистему. Эксперты говорят о колоссальном ущербе. По данным Генштаба России, все цели атаки достигнуты. Часть инфраструктуры разрушена, и это сказывается на боеспособности украинских вооруженных сил.

Военный историк, руководитель Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Украине. Он рассказал о работе ПВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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