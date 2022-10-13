Военный историк прокомментировал состояние украинской энергетики после ударов РФ

Массированный удар вооруженных сил России подорвал украинскую энергосистему. Эксперты говорят о колоссальном ущербе. По данным Генштаба России, все цели атаки достигнуты. Часть инфраструктуры разрушена, и это сказывается на боеспособности украинских вооруженных сил.

Военный историк, руководитель Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Украине. Он рассказал о работе ПВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.