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Новости часа: Лавров заявил, что РФ не уклоняется ни от каких контактов с США

Новости часа: Лавров заявил, что РФ не уклоняется ни от каких контактов с США

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия не уклоняется ни от каких контактов с США, но вменяемых инициатив пока нет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Движение электропоездов через Крымский мост возобновили. Об этом сообщил перевозчик.

В РФ запретили требовать у пенсионеров подтверждение льготы на капремонт, если они уже есть в базах. Об этом рассказал руководитель Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

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