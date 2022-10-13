Новости часа: Лавров заявил, что РФ не уклоняется ни от каких контактов с США

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия не уклоняется ни от каких контактов с США, но вменяемых инициатив пока нет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Движение электропоездов через Крымский мост возобновили. Об этом сообщил перевозчик.

В РФ запретили требовать у пенсионеров подтверждение льготы на капремонт, если они уже есть в базах. Об этом рассказал руководитель Минстроя РФ Ирек Файзуллин.