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11:15

Политика

Группировка войск ДНР и ЛНР освободила Опытное и Иванград – штаб ДНР

Группировка войск ДНР и ЛНР освободила Опытное и Иванград – штаб ДНР

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Группировка войск ДНР и ЛНР освободила населенные пункты Опытное и Иванград, которые расположены неподалеку от города Бахмут. Об этом сообщили в штабе Донецкой Народной Республики.

Также в Минобороны РФ показали кадры работы разведки. Установлено, что украинские националисты возвели переправу через ров для переброски тяжелой техники и наступления. Российские разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики скрытно выдвинулись в тыл ВСУ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе
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