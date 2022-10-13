Группировка войск ДНР и ЛНР освободила Опытное и Иванград – штаб ДНР

Группировка войск ДНР и ЛНР освободила населенные пункты Опытное и Иванград, которые расположены неподалеку от города Бахмут. Об этом сообщили в штабе Донецкой Народной Республики.

Также в Минобороны РФ показали кадры работы разведки. Установлено, что украинские националисты возвели переправу через ров для переброски тяжелой техники и наступления. Российские разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики скрытно выдвинулись в тыл ВСУ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.