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Политика

Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T

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Немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T прибыла на Украину. Еще три таких комплекса Берлин обещал поставить в 2023 году. Однако президент Украины Владимир Зеленский попросил их еще больше.

Ракетные удары по критической инфраструктуре Украины показали, что серьезной защиты у городов нет, все давно уже устарело.

Что обещают в Вашингтоне? Когда у Киева появится противовоздушный зонт? И насколько он может оказаться эффективным против российских наступательных средств?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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