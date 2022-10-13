Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T

Немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T прибыла на Украину. Еще три таких комплекса Берлин обещал поставить в 2023 году. Однако президент Украины Владимир Зеленский попросил их еще больше.

Ракетные удары по критической инфраструктуре Украины показали, что серьезной защиты у городов нет, все давно уже устарело.

Что обещают в Вашингтоне? Когда у Киева появится противовоздушный зонт? И насколько он может оказаться эффективным против российских наступательных средств?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.