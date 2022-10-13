Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Политика

Спецназ РФ уничтожил переправу ВСУ

Спецназ РФ уничтожил переправу ВСУ

Китай воздержится при голосовании спецсессии ГА ООН по резолюции по Украине

ГА ООН приняла резолюцию против референдумов в новых регионах РФ

Глава постоянной делегации ЕС снова призвал Сербию ввести санкции против России

США заявили, что считают КНР главным геополитическим вызовом

Чехия запретит въезд россиян с 25 октября

ВС РФ нанесли удары по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

Новости часа: Путин поручил кабмину продлить программу социальной газификации

Путин заявил, что Россия готова поставлять энергоносители Европе

Владимир Путин выступил в пленарной части форума "Российская энергетическая неделя"

Российский спецназ уничтожил мост, по которому украинская армия перебрасывала подкрепления в район боевых действий. Задание выполнило подразделение специального назначения Западного военного округа.

Разведка обнаружила переправу, выложенную с помощью танкового мостоукладчика. Группа спецназа, в состав которой также входят снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики, отправилась в тыл противника. Мост заминировали и, отойдя на безопасное расстояние, взорвали.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Ситуация в Донбассе
политикабезопасностьвидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика