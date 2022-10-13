Спецназ РФ уничтожил переправу ВСУ

Российский спецназ уничтожил мост, по которому украинская армия перебрасывала подкрепления в район боевых действий. Задание выполнило подразделение специального назначения Западного военного округа.

Разведка обнаружила переправу, выложенную с помощью танкового мостоукладчика. Группа спецназа, в состав которой также входят снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики, отправилась в тыл противника. Мост заминировали и, отойдя на безопасное расстояние, взорвали.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.