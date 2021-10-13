Нуланд осмотрела парк "Зарядье" и обратила внимание на автоматы с мороженым

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд оценила автоматы с мороженым в "Зарядье". Она отправилась на прогулку после переговоров в администрации президента России.

Коллеги ожидали, что она сядет в машину и уедет, но в сопровождении посла США и еще двух человек Нуланд прошлась по Варварке, а затем прогулялась и по краю "Зарядья". На память с собой из России она увезет памятную фотографию на фоне парка и знание новых слов на русском – мороженое эскимо и автомат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.