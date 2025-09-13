13 сентября, 17:00Политика
В ТЦ "Афимолл Сити" разместили флагманский пункт для голосования жителей регионов
В Москве продолжается второй день голосования в рамках Единого дня. Флагманский участок расположен в ТЦ "Афимолл Сити", но проголосовать можно и в торговых центрах или у станций метро.
Депутаты и общественные наблюдатели отмечают удобство и прозрачность процедуры. Избиратели подчеркивают, что совмещать голосование с повседневными делами стало гораздо проще.
