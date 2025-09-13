Форма поиска по сайту

13 сентября, 17:00

Политика

В ТЦ "Афимолл Сити" разместили флагманский пункт для голосования жителей регионов

Памфилова заявила, что выборы проходят в штатном режиме

ЦИК сообщил о почти 9 тыс проголосовавших на экстерриториальных участках Москвы за сутки

В Москве проходит второй день голосования в рамках Единого дня

В Москве проголосовали больше половины заявивших о желании избирателей

В Госдуме предложили исключить астрологов и медиумов из официального классификатора

В Москве открыты 14 участков для избирателей из других регионов

Новости мира: массовая акция протеста состоялась в столице Йемена

Первый день выборов глав регионов прошел в Москве штатно

Избирательный участок впервые открыли в вестибюле станции метро "Курская"

В Москве продолжается второй день голосования в рамках Единого дня. Флагманский участок расположен в ТЦ "Афимолл Сити", но проголосовать можно и в торговых центрах или у станций метро.

Депутаты и общественные наблюдатели отмечают удобство и прозрачность процедуры. Избиратели подчеркивают, что совмещать голосование с повседневными делами стало гораздо проще.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Наталия ШкодаЕлена Любимова

