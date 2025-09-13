Новости мира: массовая акция протеста состоялась в столице Йемена

В Йемене в столице страны прошла массовая акция протеста. В Сане жители скандировали лозунги против действий США и Израиля в секторе Газа и осудили атаку на Катар. Демонстрация состоялась после серии авиаударов по Йемену, в результате которых погибли не менее 35 человек и 130 были ранены.

Тем временем в Нидерландах заявили о готовности бойкотировать конкурс "Евровидение", если в нем будет участвовать Израиль. Один из вещателей-организаторов объяснил решение продолжающимися страданиями жителей сектора Газа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.