Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 09:30

Политика

Новости мира: массовая акция протеста состоялась в столице Йемена

Новости мира: массовая акция протеста состоялась в столице Йемена

Первый день выборов глав регионов прошел в Москве штатно

Избирательный участок впервые открыли в вестибюле станции метро "Курская"

Жители регионов смогут проголосовать на 14 экстерриториальных участках в Москве

ЦИК России оценила работу экстерриториальных участков в Москве

Более трети записавшихся на участки в Москве проголосовали на выборах глав регионов

Жителям и гостям Москвы рассказали, где открыты экстерриториальные участки для голосования

В Москве открылись 14 экстерриториальных пунктов для голосования жителей регионов

Белорусская авиакомпания "Белавиа" после снятия санкций сможет обновить парк самолетов

Александр Хинштейн напомнил о том, что куряне могут проголосовать в Москве

В Йемене в столице страны прошла массовая акция протеста. В Сане жители скандировали лозунги против действий США и Израиля в секторе Газа и осудили атаку на Катар. Демонстрация состоялась после серии авиаударов по Йемену, в результате которых погибли не менее 35 человек и 130 были ранены.

Тем временем в Нидерландах заявили о готовности бойкотировать конкурс "Евровидение", если в нем будет участвовать Израиль. Один из вещателей-организаторов объяснил решение продолжающимися страданиями жителей сектора Газа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика