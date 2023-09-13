Шойгу заявил, что у РФ нет других вариантов, кроме победы на Украине

У России нет других вариантов, кроме победы на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу, комментируя ход спецоперации.

По его словам, Вооруженные силы РФ держат активную оборону, продолжая уничтожать технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно последним данным Минобороны РФ, за сутки активность украинских военных на донецком направлении снизилась, а на южно-донецком и запорожском как раз возросла.

В частности, на запорожском направлении российские военные отразили две атаки ВСУ, уничтожили украинские радиолокационные станции и другую технику. На донецком направлении отбито восемь атак украинских штурмовиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

