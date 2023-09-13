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13 сентября, 21:30

Политика

ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении

ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении

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На донецком направлении Вооруженные силы РФ отразили восемь атак украинских штурмовиков в районе Клещеевки, Андреевки, Первомайского и Красногоровки. В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 140 солдат, две БМП и гаубицы. Об этом сообщает Минобороны РФ.

На южно-Донецком и запорожском направлениях ВСУ предприняли по две атаки, но они оказались безуспешными. В ответ российские войска нанесли поражение силам ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. За сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, танк, три бронемашины.

На краснолиманском направлении были отражены две атаки ВСУ, на купянском и херсонском направлениях ВСУ потеряли до 200 военных и артсистему М777 производства США. Еще за сутки украинская армия лишилась 37 дронов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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