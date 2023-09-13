Ким Чен Ын выразил уверенность в победе России над Западом

Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в борьбе с западной гегемонией. Такой тост глава КНДР озвучил во время официального обеда с Владимиром Путиным по итогам двухсторонних переговоров.

Он также выразил надежду на то, что Россия сможет создать в мире стабильную обстановку для развития стран. По его словам, в данный момент в мире происходит борьба прогресса и реакционизма, справедливости и несправедливости. При этом он заметил, что на этом фоне продолжает формироваться полицентричное мироустройство. Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР вместе с РФ готова защищать международную справедливость.