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13 сентября, 12:15

Политика

Глава КНДР выразил уверенность в победе России над Западом

Глава КНДР выразил уверенность в победе России над Западом

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Глава КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России и заявил о готовности защищать международную справедливость в сотрудничестве с РФ. Такой тост глава КНДР озвучил во время официального обеда с Владимиром Путиным по итогам двухсторонних переговоров.

Они прошли в трех форматов: часть для прессы, расширенная и разговор тет-а-тет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам отметил, что обсуждали полный комплекс отношений двух стран. Он подразумевает взаимодействие в чувствительных сферах, среди них – военная.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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