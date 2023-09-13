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13 сентября, 07:15

Политика

Новости мира: заседание по импичменту Байдена состоится 14 сентября

Новости мира: заседание по импичменту Байдена состоится 14 сентября

Авиация "Южной" группировки войск уничтожила пункт управления 110-й бригады ВСУ

Комитет палаты представителей США запустил расследование по процедуре импичмента Байдену

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Глава Минприроды РФ встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае

Заседание по импичменту Джо Байдена состоится в палате представителей 14 сентября. Об этом сообщил спикер палаты Кевин Макккарти. Он заявил, что президент США лгал о непричастности к делам сына.

Расследование могут начать против Илона Маска. В американском Сенате хотят выяснить, почему предприниматель отказался помочь Украине атаковать Крым. Ранее глава сервиса микроблогов заявил, что не дал Киеву использовать сеть своих спутников Starlink в регионе.

В Китае ловят семь десятков крокодилов, которые сбежали с фермы в провинции Гуандун. Бушующий там тайфун разрушил ограждение и рептилии оказались на свободе. Местные жители запаниковали, когда увидели на улице гигантских хищников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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