Новости мира: заседание по импичменту Байдена состоится 14 сентября

Заседание по импичменту Джо Байдена состоится в палате представителей 14 сентября. Об этом сообщил спикер палаты Кевин Макккарти. Он заявил, что президент США лгал о непричастности к делам сына.

Расследование могут начать против Илона Маска. В американском Сенате хотят выяснить, почему предприниматель отказался помочь Украине атаковать Крым. Ранее глава сервиса микроблогов заявил, что не дал Киеву использовать сеть своих спутников Starlink в регионе.

В Китае ловят семь десятков крокодилов, которые сбежали с фермы в провинции Гуандун. Бушующий там тайфун разрушил ограждение и рептилии оказались на свободе. Местные жители запаниковали, когда увидели на улице гигантских хищников.

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