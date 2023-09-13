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13 сентября, 07:15

Политика

Авиация "Южной" группировки войск уничтожила пункт управления 110-й бригады ВСУ

Авиация "Южной" группировки войск уничтожила пункт управления 110-й бригады ВСУ

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Штурмовая и армейская авиация "Южной" группировки войск уничтожила пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, бойцы спецназа "Ахмат" отразили несколько атак противника под Артемовском. Позиции украинской армии находятся буквально в полукилометре, и штурмовые группы постоянно пытаются найти слабые места в обороне ВС РФ, желая взять под контроль Клещеевку и Курдюмовку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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