МАГАТЭ сообщило о восстановлении третьей линии энергоснабжения ЗАЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В МАГАТЭ сообщили о восстановлении третьей резервной линии энергоснабжения Запорожской АЭС.

США обсуждают возможность ввода санкций против Китая из-за ситуации на Тайване. Об этом сообщает Reuters.

Рубль вырос к доллару и еще больше к евро на фоне данных по инфляции в США.

