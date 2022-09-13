В МИД РФ заявили, что США так и не дали ответ по поводу своих биолабораторий на Украине. Пентагон намерен продолжать военно-биологическую деятельность у границ России, подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замглавы МИД РФ добавил, что Москва разрабатывает вместе с рядом стран документы, позволяющие обмениваться информацией по биологической безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.