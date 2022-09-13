Новости часа: кабмин РФ установит предельный срок перехода на отечественный софт

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин установит предельный срок перехода на отечественный софт по всем ключевых позициям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии об импортозамещении программного обеспечения в отраслях.

"Аэрофлот" с 1 октября возобновит полеты в Дубай. Об этом рассказали в компании.

Женщины подвержены затяжному течению коронавируса. Об этом говорилось в исследовании, проведенном по заказу Европейского регионального бюро ВОЗ.