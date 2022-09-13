Новости часа: Лаврову и сопровождающим выдали визы для участия в Генассамблее ООН

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергею Лаврову и сопровождающим выдали визы для участия в Генассамблее ООН, сообщили в МИД РФ.

Туроператоры не получали от туристов в Армении просьб о досрочном возвращении в Россию. Об этом сообщила АТОР.

Медики прогнозируют рост заболеваемости гриппом в России в этом году. Об этом рассказали в НИИ гриппа.