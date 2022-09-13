ВС РФ уничтожили 5 складов с боеприпасами ВСУ за сутки

За сутки в зоне спецоперации на Украине российские военные уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

О том, как идут боевые действия, рассказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.