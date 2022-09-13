Новости часа: 9 стран ЕС перестали принимать документы на визы у российских туристов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять стран Евросоюза больше не принимают документы на визы у российских туристов. Об этом сообщила АТОР.

Ряд российских авиакомпаний планирует возобновить полеты на Кубу в ближайшее время. Об этом заявила Росавиация.

Более 20 лесных пожаров тушат в Туве. Власти просят помощи у соседних регионов.