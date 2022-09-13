Госдума проведет первое пленарное заседание осенней сессии 2022 года 13 сентября

Госдума 13 сентября проведет первое пленарное заседание осенней сессии 2022 года. По данным ТАСС, оно будет традиционно посвящено рассмотрению проекта федерального бюджета на следующие три года.

Там также продолжат работу по реформе института банкротства юридических лиц. Кроме того, на пленарном заседании уже 14 сентября депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.