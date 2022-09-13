Главы Минобороны Армении и РФ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Министры обороны Армении и России обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Сурен Папикян и Сергей Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации, сообщает минобороны Армении.

Ранее азербайджанские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 08:00 по московскому времени. В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия.

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