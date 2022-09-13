Новости мира: Финляндия отказалась от полного запрета на въезд россиян с турвизами

Финляндия отказалась от установки полного запрета на въезд россиян с туристическими визами. Тотального запрета, как в Прибалтике и Польше, не будет, заявил руководитель консульского управления МИД страны Юсси Таннер. При этом стоимость визы для россиян вырастет с 35 до 80 евро. Срок оформления увеличится с 10 до 15 дней.

Во Франции срок рассмотрения запроса на визу может затянуться на 45 дней. Визовый сбор там также увеличат до 80 евро. Изменения условий коснутся тех россиян, кто хочет получить краткосрочные визы. Долгосрочных виз это решение не коснется.

В отелях Египта начнут принимать рубли уже в конце сентября. Таким способом страна решила бороться за туристов. По информации Центрального банка Египта, в отделениях финансовых организаций создадут специальные терминалы. Правда, точный механизм работы пока неизвестен. Чтобы отладить схему, у египтян осталось не так много времени. Египет традиционно считается наиболее востребованным направлением у россиян в бархатный сезон.

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