США опасаются смены позиции ЕС к РФ – СМИ

США опасаются потерять Европу из-за морозов. В Белом доме с тревогой следят за народными выступлениями в странах Старого света против повышения цен на энергоносители. И боятся, что европейские власти вынудят сменить позицию по России, сообщает телеканал CNN.

А какие настроения в самой Европе? И как государства Евросоюза готовятся встречать зиму? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.