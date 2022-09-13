Минобороны Армении сообщило о применении Азербайджаном артиллерии на границе

На границе Азербайджана и Армении вновь звучат выстрелы. Сообщается о применении артиллерии, крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия.

Из-за повреждения электросети полностью обесточен курортный город Джермук. Въезд туда временно закрыт. Ереван и Баку обвиняют друг друга в военных провокациях. В министерстве обороны Армении уже заявили о первых потерях и объявили эвакуацию в нескольких приграничных селах.

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