Жириновский приехал на слет ЛДПР на тройке лошадей

Владимир Жириновский эффектно появился на предвыборном слете ЛДПР. Лидер фракции прибыл на тройке лошадей с кучером. Это был заключительный митинг, который организовали в связи с окончанием избирательной кампании.

Упряжка Жириновского несколько раз останавливалась по дороге. Депутату даже пришлось попросить собравшихся не размахивать флагами, так как это могло напугать лошадей.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.