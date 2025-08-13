Форма поиска по сайту

13 августа, 06:45

Политика

Новости мира: акция протеста в поддержку главы Гагаузии прошла в Молдавии

В Госдуме предложили снижать пенсионный возраст за каждого ребенка

Евросоюз изменил правила въезда в объединение

Новости мира: МИД Кубы осудил убийство журналистов в Газе

В ГД предложили удалять мат из песен и фильмов

ВС РФ ликвидировали точку запуска украинского БПЛА на краснолиманском направлении

Новости мира: в Госдепе отказались называть встречу Трампа и Путина переговорами

В Белом доме заявили, что Трамп может посетить Россию в будущем

Меры безопасности усилены в Анкоридже накануне встречи Путина и Трампа

Аляска готовится к саммиту Путина и Трампа

В Молдавии у следственного изолятора прошла акция протеста в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул. Ранее суд приговорил ее к 7 годам заключения. Участники акции считают приговор "актом политической мести" президента республики Майи Санду и попыткой ликвидировать оппонентов перед парламентскими выборами.

Кроме того, в Госдепе США утверждают, что встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске не является переговорами. Руководитель пресс-службы ведомства Тэмми Брюс напомнила, что сам президент США назвал предстоящий саммит лишь пробной встречей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

