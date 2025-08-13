Новости мира: акция протеста в поддержку главы Гагаузии прошла в Молдавии

В Молдавии у следственного изолятора прошла акция протеста в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул. Ранее суд приговорил ее к 7 годам заключения. Участники акции считают приговор "актом политической мести" президента республики Майи Санду и попыткой ликвидировать оппонентов перед парламентскими выборами.

Кроме того, в Госдепе США утверждают, что встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске не является переговорами. Руководитель пресс-службы ведомства Тэмми Брюс напомнила, что сам президент США назвал предстоящий саммит лишь пробной встречей.

