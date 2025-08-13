Новости мира: в Госдепе отказались называть встречу Трампа и Путина переговорами

В Госдепе США утверждают, что встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске не является переговорами. Руководитель пресс-службы ведомства Тэмми Брюс напомнила, что сам президент США назвал предстоящий саммит лишь пробной встречей.

Лидеры двух стран должны встретиться в пятницу, 15 августа. В преддверии саммита в Анкоридж съезжаются журналисты со всего мира. Гостей стало так много, что сотрудники ресторана "Пельмени" уже разрываются между сотнями посетителей.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в телефонном разговоре с Путиным заверил его в поддержке России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.