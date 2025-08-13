Форма поиска по сайту

13 августа, 07:15

Политика

Новости мира: в Госдепе отказались называть встречу Трампа и Путина переговорами

Новости мира: в Госдепе отказались называть встречу Трампа и Путина переговорами

В Белом доме заявили, что Трамп может посетить Россию в будущем

Меры безопасности усилены в Анкоридже накануне встречи Путина и Трампа

Аляска готовится к саммиту Путина и Трампа

Аляска полностью погрузилась в подготовку саммита РФ и США

Планируемая встреча Путина и Трампа вызвала гостиничный бум на Аляске

Часть российской делегации может прибыть на Аляску 12 августа

Встреча Путина и Трампа на Аляске может состоятся 16 августа

Эксперт рассказал о ситуации на фондовом рынке перед встречей Путина и Трампа

Подразделения "Центра" успешно продвинулись в Яблоновке в ДНР

В Госдепе США утверждают, что встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске не является переговорами. Руководитель пресс-службы ведомства Тэмми Брюс напомнила, что сам президент США назвал предстоящий саммит лишь пробной встречей.

Лидеры двух стран должны встретиться в пятницу, 15 августа. В преддверии саммита в Анкоридж съезжаются журналисты со всего мира. Гостей стало так много, что сотрудники ресторана "Пельмени" уже разрываются между сотнями посетителей.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в телефонном разговоре с Путиным заверил его в поддержке России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Переговоры Путина и Трампа
